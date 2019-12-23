رفقة ميتر جيمس والحر.. محمد رمضان يعلن عن حفل الكريسماس بمراكش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، أعلن خلاله عن استعداده للحفل الذي سيحييه يوم 29 ديسمبر ضمن احتفالات الكريسماس بمدينة مراكش المغربية.

وقال "رمضان"، خلال الفيديو: "الشعب المغربي الغالي تحياتي ليكوا ملكًا وشعبًا.. انتظروني إن شاء الله 29 ديسمبر ساحة مسجد الفنا في مراكش أقوى حفلة في مراكش ثقة في الله".

وأضاف: "مع أصدقائي النجوم ميتر جيمس، دادجو، لارتيست، أمينوكس، الحر، وإن شاء الله يوم 29 نختم 2019 مع بعض ونبدأ ثقة في الله سنة عظيمة وجميلة مليئة بالنجاحات 2020 أشوفكوا على خير وهتوحشوني لحد ما اشوفكوا".

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وتستقبل مراكش سنة 2020 بسهرة موسيقية، يوم 29 ديسمبر المقبل ضمن الدورة الثالثة من "نجوم في ساحة جامع الفناء"، الذى يتولى تنظيمه سنويا الفنان العالمى ميتر جيمس.

يذكر أن محمد رمضان شارك فى فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء بالمغرب، ولعب فى المباراة الودية بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، والذي ضم عددا من نجوم كرة القدم من أفريقيا، ومن مصر مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد، والتي أقيمت بالمملكة المغربية.

وأحيا رمضان مؤخرًا حفلًا بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، الذي يقام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.