بالفيديو: حسن يوسف يحسم الجدل حول عودة زوجته للتمثيل وهذا ما كشفه عن ابنته

كشف الفنان حسن يوسف أثناء لقائه في برنامج “عرب وود” على هامش تكريمه في حفل النايل دراما، عن كواليس انتشار شائعة عودة زوحته شمس البارودي إلى التمثيل كل عام.

وقال: عودة شمس البارودي مجرد شائعة يتم إطلاقها كل عام في رمضان، ولكن هذه المرة تم إطلاقها مبكرا”.

وأضاف: “شمس اعتزلت الفن منذ 37 عاماً ولن تقف أمام الكاميرا مرة أخرى قولاً واحداً، ولا داعي للشائعات السنوية التي تخرج عن عودتها”.

وقال: شمس رفضت ملايين مقابل ظهورها في البرامج من أجل الحديث عن شائعة عودتها الفن”.

وتابع: “لقد رفضت الظهور والعودة للفن وهي في ريعان شبابها، فكيف توافق على هذا الأمر في هذه السن”.

وكان عدد من رواد “إنستغرام” قد تداولوا صوراً للفنانة شمس البارودي مع الفنان حسن يوسف وعائلتها وهو ما اعتبره البعض أنها صور تم التقاطها هذا العام.

وتبين أن تاريخ التقاط هذه الصور، يعود إلى العام الماضي، وتحديداً في رمضان 2018، حيث كانت الأسرة مجتمعة للإفطار.

من ناحية أخرى نفى حسن يوسف الأخبار التي تم تداولها عن ظهور ابنته معه في حفل نايل دراما وقال: “ابنتي لا ولن تفكر في دخول التمثيل”.

وأكد أنّ حضور ابنته “ناريمان” معه في حفل توزيع جوائز النيل للدراما ليس معناه أنّها ستدخل التمثيل، قائلاً: “الفكرة لم تأت في بالها أبدًا، فهي تعيش في أميركا، وهي حالياً في زيارة لمصر، وفضلت أنّ اصطحبها معي أثناء التكريم ليس أكثر من ذلك”.

وأضاف أنّ “السوشيال ميديا” هذه الأيام تركز الضوء عليهم جداً بداية من شائعة عودة شمس البارودي للتمثيل وصولاً إلى ناريمان، لكن لا أستطيع أن أقول لمن يطلق هذه الشائعات إلا “ربنا يشفيكوا ناس فاضية”.