فيديو.. محمد رمضان يروج لحفل المغرب من داخل سيارته

روج النجم محمد رمضان لحفله المقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والمقرر إقامة الحفل يوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري، على مسرح ساحة مسجد الفنا، في مدينة مراكش بالمغرب، ويشارك في الحفل كل من dadju jaloux، ميتج جيمس، لارتيست، أمين أمينوكس، l7or.

ونشر رمضان فيديو من داخل سيارته، وعلق عليه قائلًا: شعب المغرب العظيم.. تحياتي ليكم ملكًا وشعبًا.. أنتظروني يوم 29 أقوى حفل في مراكش

.. وبأذن الله الواحد الأحد نبدأ عام 2020 ثقة في الله سنة عظيمة نحقق فيها النجاحات.. مافيا مافيا مافيا.

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ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح ألبومه الغنائي الأول، حيث يعكف حاليًا على تحضيره مع الشاعر أحمد الشناوى، والموزع رامي المصر.