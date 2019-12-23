شاهد.. نجوم الفن يحتفلون بموعد عرض عطل فني بالرياض

احتفل نجوم الفن عبر حسابتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بمناسبة موعد عرض مسرحية عطل فني، والمقرر عرضها في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.
وكشف فريق عمل المسرحية عن موعد بدء عرض المسرحية، والمقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يناير المقبل، ويستمر العرض على مدارأسبوع، حتي يوم الأحد الموافق 12 من شهر يناير المقبل.
وعلق الكثير من نجوم الفن متمنين، نجاح المسرحية، ومنهم الشاعر تامر حسين، حيث علق على الفنانة أيتن عامر، قائلًا: بالتوفيق.. هاجيلكم بإذن الله دي مسرحية أخواتي حبايبي.
كما علق كل من الفنانعلي الطيب على الفنان أكرم حسني قائلًا: ربنا يكتب لكم القبول و النجاح يا أصيل، ورد عليه أكرم قائلًا: حبيبي يا علي يا أبو الجدعنة، وعلقت أيضًُا الفنانة إيمان العاصي على أكرم حسني قائلة: بالتوفيق، ورد عليها أكرم: حبببتي يا إيمز.
يذكر أن مسرحية عطل فني من تأليف أمير طعيمة، وإخراج محمد أوتاكا، وبطولة كل من أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا.
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