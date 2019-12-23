تراند اليوم : تعيش وتاخد غيرها .. مصطفي بسيط عمل مقلب في أوس أوس وخد بتار الفرقة كلها

شارك الفنان مصطفى بسيط، أحد نجوم مسرح مصر، متابعيه بمقطع فيديو جديد، أوضح من خلاله تفاصيل المقلب الذي نفذه في الفنان محمد أسامة، الشهير بـ “أوس أوس”.

نشر بسيط، الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، وظهر فيه وهو يختبئ من أوس أوس، الذي قفز في الهواء فزعًا من الصوت المرتفع، الذي أصدره بسيط فجأة.

وعلق على الفيديو كاتبًا: “أنا كده خدت بتار الفرقة، كما تدين تدان يا برنس”.

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رد أوس أوس، في التعليقات متوعدًا إياه، حيث كتب: “الأيام دول، إن ما فجرت بيتكم”.

على صعيد آخر، كانت تجربة “مسرح مصر” قد انتهت مؤخرًا، بعد استمرارها لمدة 7 سنوات، وشارك فيها عدد كبير من الوجوه الشابة بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي.

شارك في بطولة العروض المسرحية، كل من أشرف عبد الباقي، وعلي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة “أوس أوس”، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد الشراب، وبيشوى طاهر، ومحمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، ومهندس ديكور محمود سامي، وأزياء هالة الزهوي، ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح.