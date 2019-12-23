تراند اليوم : دينا فؤاد بتصبح علي جمهورها من كواليس عمل جديد- شاهد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة جديدة لها مع مجموعة من أصدقائها من كواليس عمل جديد.

وكتب الفنانة دينا فؤاد على الصورة قائلة: “صباح الخير عليكم”.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

صباح الفل يا قمر❤️????

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صباح الجمال على أحلى وأجمل دينا في الدنيا❤️

صباح الفل على القمر❤

صباح الجمال على عيونك ????

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد هو مسلسل “الأخ الكبير” الذى يتضمن نخبة وكوكبة من النجوم ألا وهم الفنان محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي ، محسن منصور، أشرف زكى، حمادة بركات، محمود حجازى، إيهاب فهمى، محمد عز، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، عمرو رجب، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.