خطوبة عبد المنعم عمايري من دانا الحلبي بين التأكيد والنفي

على الرغم من تأكيد الفنانة دانا الحلبي للصحافيين خطوبتها من الممثل السوري عبد المنعم عمايري، نفت مصادر مقربة من هذا الأخير خبر خطوبته من دانا.

الممثل متواجد حالياً في دبي وقد قام مصدر مقرّب منه بالتواصل مع الصحافة لنفي خبر خطوبته من دانا، مستغربة ما يشاع حول النجم بين الفترة والأخرى من شائعات خطوبة أو زواج حيث حدث ذلك قبل فترة حين انتشر خطوبته من فنانة صاعدة ليتبين أنه شائعة. Advertisements يذكر أن مصادر دانا، أكدت للصحافيين أنّ العريس هو العمايري، الذي تعرّفت إليه في كواليس مسلسل "بصراحة" وأن علاقة حب نشات بينهما منذ أربعة أشهر تكللت بالخطوبة، التي ستكون بمثابة مرحلة اختبار قبل اتخاذ قرار الزواج. بين عمايري ودانا ثمة حلقة مفقودة، فلماذا أكدت هي الخبر ونفاه هو؟ وهل كان الاتفاق على أن تكون الخطوبة سرية وقامت دانا بفضحها؟ أم أنه لم تكن ثمة خطوبة أصلاً ودانا استثمرت الخبر إعلامياً؟

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