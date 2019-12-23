صور: وائل كفوري مع جيسيكا عازار... وابنته ميلانا تظهر للمرة الأولى بالفيديو

نشرت انجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري عبر حسابها على "انستقرام"، فيديو لابنتها الصغرى ميلانا، وهي تتسوّق معها في السوبر ماركت.

الصورة التي نشرها نيشان

وكانت ميلانا تختار أصناف الشوكولا التي تحب، ولم يعرف تاريخ تصوير الفيديو، إلا أنّه بدا أنّه قديم، إذ أنّ الطفلة كانت ترتدي ملابس الصيف.

وهذا الفيديو، هو الأوّل لميلانا، ولم تظهر أنجيلا وجهها بوضوح، بناءً على رغبة وائل.

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ميلانا مع والدتها

يذكر أن وائل، ظهر في أحدث صوره، مع الإعلامية ريما نجيم والإعلامي نيشان، والإعلامية جيسيكا عازار التي أشيع قبل مدّة خبر زواجه منها، ونشر نيشان الصورة قائلاً إنها لحظات جميلة بين الأصدقاء في زمن الميلاد.

انجيلا بشارة في احدث صورها