بالصور: تصاعد المعركة بين إليسا وميريام فارس وهذا جديدها

لا تزال المعركة التي افتتحتها ميريام فارس، مع زميلتها إليسا قبل يومين مستمرّة، إذ قامت إليسا بعمل لايك لتغريدة جاء فيها " كُن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا رحمته"، للردّ على زميلتها التي عادت وصرّحت تعليقاً على المعركة الدّائرة "لا أحب النّاس الذين يظهرون بوجهين".

وكانت المعركة قد اندلعت قبل أيّام، عندما أعربت ميريام عن غضبها من زميلتها إليسا، وقالت إنّ هذه الأخيرة اساءت اليها بشدة.

وفي التفاصيل، أن ميريام وبعد انتهائها من إحياء حفلها في الرياض مع سعد المجرد، سئلت في الكواليس عما إذا كانت تقدر لزميلتها دفاعها عنها بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها، أجابت ميريام إنها كانت لتفعل لو لم تقم إليسا قبلها بعمل "لايك" لفيديو يتضمن إساءات لها على خلفية تصريحات مجتزأة.

وقالت إن المؤتمر حضره يومها الكثير من الصحافيين المصريين، ولم تسء خلاله إلى مصر، وإلا لم يكن المؤتمر يومها ليمر مرور الكرام، لتفاجىء بعدها باجتزاء تصريحاتها، واختلاق حملة هجوم قاسية عليها.

لايك من اليسا على بلوك من ميريام

وقالت إن إليسا راجعت موقفها، بعد دعم نقابة الموسيقيين المصريين لها وقبول اعتذارها عما قالت إنه تصريح أسيء فهمه، مبدية عتبها الشديد على زميلتها.

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تصريحات ميريام استفزت جمهور إليسا، ورأوا أن ميريام تحاول افتعال مشكلة لتعود إلى الأضواء، وأن موقف إليسا الداعم لها يومها لا يستحق هذا الهجوم على لايك قد يكون وضع عن طريق الخطأ. وهو ما رفضته ميريام، مؤكدة ان زميلتها قالت انها تضع اللايك على امور تضحكها، وأن ما حصل معها لم يكن مضحكا.

لايك من اليسا لهذه التغريدة

إليسا ردت على تصريحات زميلتها حيث قامت بالتعليق على تغريدة تساءل صاحبها عن سر هجوم ميريام فارس عليها وردت قائلة: كل انسان بيعمل بأصلو! مش منتظرة تقدير من حدا.

لتعود وتضع علامات إعجاب على تغريدات مسيئة لميريام، مرحّبة بقيام هذه الأخيرة بحظرها على "تويتر"، ما يؤشّر إلى عمق الخلافات بين الفنانتين.