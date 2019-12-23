فيديو: روان بن حسين تكشف تفاصيل حفل الإعلان عن جنس مولودها

نشرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين أخيراً فيديو خاص عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت فيه أن المصمم العالمي آدم عفارة هو من تولّى تصميم حفل تحديد الجنين الذي كشفت فيه لمحبّيها انها تنتظر مولوداً أنثى.

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وجاء الفيديو ردّاً على تساؤلات الجمهور حول هويّة مصمم الحفل الذي طغت عليه أجواء الاناقة المبهرة، وقد توجّهت روان بالشكر للمصمم عفارة على تنظيمه لهذا الحفل بأعلى المعايير العالمية ونوّهت بتعاوناته مع ألمع نجوم هوليوود والعالم العربي.

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وفي التفاصيل، قام مصمم الحفلات الأميركي-اللبناني آدم عفارة بتصميم حفل تحديد الجنين للنجمة روان بن حسين، واضعاً لمساته الجمالية على كافة تفاصيل الحفل الذي لقي إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً من جمهور الفاشينيستا الكويتية ممن تداولوا صور وفيديوهات عديدة من الحفل.

وقام المصمم العالمي عفارة وهو صاحب الاسم اللامع في مجال تصميم أضخم المهرجانات والحفلات العربية والعالمية، بالاهتمام بأدق تفاصيل البابي شاور Baby Shower الخاص بحفل روان، ليخرج هذا الحدث العائلي بأبهى وأرقى صورة.

فرسم عفارة من خلال الديكورات التي اعتمدها لوحاتٍ ذات مشهدية جمالية عالية المستوى اكتملت بوجود روان التي زادتها الأمومة جمالاً على جمال.

وفي حفل حميم اقتصر على حضور العائلة والمحبّين ومجموعة من المشاهير المُقرّبين، أضاف عفارة بصمته الخاصة ليُضفيَ دفءً وجماليةً عاليين الى أجواء الحفل الذي كشفت فيه روان أنها تنتظر مولوداً أنثى.