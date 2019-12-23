كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقة مميزة



أطلقت الفنانة السورية كندة علوش بمناسبة عيد ميلاد زوجها الممثل عمرو يوسف، عبر حسابها على تويتر، هاشتاغ "عيد ميلاد عمرو يوسف" وطلبت من كل متابعيها أن يشاركوها بإرسال تغريدة معايدة لعمرو الذي يصادف اليوم ٢٣ دسمبر.

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كما نشرت صورة لزوجها وعلقت عليها قائلة: اليوم الساعة 12 عيد ميلاد زوجي وحبيبي، انا حعايدو بس حابة انو انتو كمان تعايدو، كل واحد حابب يكتبلو شي او يقلو رأي او يدعيلو دعوة حلوة ياريت يكتبهالو مع هاشتاغ #عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف، وأكيد حتكون مفاجأة حلوة، انا بانتظار معايداتكم.

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الطريف أن معجب طلب من البنات الامتناع عن المشاركة في المعايدة قائلا: كل عام وهو بكل خير وسعادة والبنات ممنوعة من ان تعيد علي عمرو يوسف...يخلي عندهم دم لأن أم حياة بتغير علي عمرو، فردت عليه كندة قائلة: لاء النهاردة استثناء..



وقد تلقت كندة في ساعات قليلة آلاف المعايدات لعمرو يوسف والتمني لهما بحياة سعيدة وعام جديد مليء بالنجاح والأمل، وردت على كل من استجاب لها قائلة: شكراً.. شكراً للتفاعل الرائع اكيد حيفرح جداً لما يشوف كل هالمعايدات والمحبة الكبيرة خلونا نكمل في عيد الميلاد لبكرة.



