وصلة رقص رومانسية تجمع دينا الشربيني وعمرو دياب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وهما يقدمان وصلة رقص معاً في إحدى المناسبات الخاصة، التي حرصا على حضورها.

وظهر عمرو دياب ودينا الشربيني منسجميْن وهما يقدمان وصلة رقص على إحدى الأغاني الأجنبية، ولم يتضح من خلال هذا المقطع المناسبة التي تواجدا بها.

واعتبر الكثيرون من محبي الفنان عمرو دياب أن هذا المقطع أبلغ رد على الشائعات التي ترددت الأيام الماضية حول عودة عمرو دياب إلى زوجته زينة عاشور مجدداً.



دينا الشربيني تقوم بتصوير «يوم 13» حالياً

وتنشغل الفنانة دينا الشربيني حالياً بتصوير فيلمها الجديد «يوم 13» التي تقوم ببطولته بجانب الفنان أحمد داود، والفنانة نسرين أمين، ومن إخراج وائل عبدالله، وبعدها ستبدأ في التحضير لمسلسلها الجديد «لعبة النسيان»، الذي من المقرر أن تخوض به الموسم الرمضاني المقبل مع المؤلف تامر حبيب، بعد أن استقرا على تأجيل الجزء الثاني من مسلسلها «زي الشمس» الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، وشارك به مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم أحمد السعدني، جمال سليمان، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وأشاد به الكثيرون.

ومن المقرر أن يتم ترشيح المخرج سامح عبدالعزيز لمسلسل دينا الشربيني الجديد، والمأخوذ عن أحد الأعمال الإيطالية، وسيقوم تامر حبيب بتمصير العمل.



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