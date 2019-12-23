«جوهرة» تشارك تامر حسني بطولة فيلمه الجديد... شاهدوا كيف ظهرت في الإعلان؟

ظهرت الراقصة جوهرة بجانب الفنان تامر حسني، في أغنية فيلمه الجديد «الفلوس»، الذي من المقرر طرحه بدور العرض خلال الأيام المقبلة، وتم طرح الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتحمل اسم «حلو المكان»، ومن تأليف أحمد المالكي، وإخراج محمد يحيى، ومن المقرر أن تذاع الأغنية عبر عدد من المحطات الإذاعية خلال الفترة المقبلة.



«الفلوس» فيلم عن مجموعة من النصابين

وتدور أحداث فيلم «الفلوس» حول أحد النصابين المختفين، الذي يُدعى «سيف»، والذي تستعين به إحدى الفتيات الجميلات؛ ليساعدها على عودة أموالها من نصاب آخر استولى على كل ثروتها، وتظهر بالعمل مجموعة كبيرة من عمليات النصب الجديدة.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم خالد الصاوي، محمد سلام، زينة، وعائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

من ناحية أخرى، بدأ تامر حسني خلال الفترة الماضية في تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «مش أنا»، الذي تقوم ببطولته الفنانة حلا شيحة، الفنانة سوسن بدر، ماجد الكدواني، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، ومن المقرر أن يُطرح بدور العرض خلال فصل الصيف المقبل.

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وتعتبر «جوهرة» من أشهر الراقصات في مصر حالياً، بعد أن ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت منافسة قوية للراقصة «صوفينار»، التي كانت سبباً في دخول الكثير من الراقصات الأجنبيات للساحة الفنية بمصر.



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