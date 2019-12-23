في فيديو نادر.. يسرا تقدم وصلة رقص في زفاف ابنة فيفي عبده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً نادراً من حفل زفاف نجلة الراقصة والفنانة فيفي عبده، والذي أقيم منذ ما يقرب من ٢٠ عاماً بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وحضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع بمصر.

وظهرت بالمقطع الفنانة يسرا وهي تقدم وصلة رقص على إحدى أغنيات الفنان عمرو دياب، الذي تواجد بحفل الزفاف مع زوجته الفنانة شيرين رضا، كما قدمت يسرا رقصة أخرى على إحدى أغنيات الفنان سمير صبري، وتفاعل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وأكدوا أن يسرا تمتلك موهبة الرقص بشكل جيد.



يسرا تستعد لتقديم مسلسل «دهب عيرة»

يشار إلى أن الفنانة يسرا بدأت، خلال الأيام الماضية، التحضير لمسلسلها الجديد «دهب عيرة» الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، مع شركة العدل جروب والمخرج هاني خليفة، ومن المقرر أن تبدأ يسرا تصوير مسلسلها خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من كل ديكورات العمل الذي يتابعها المخرج هاني خليفة، الذي تعاون مع يسرا مرتين من قبل؛ في مسلسل «الحساب يجمع» مع بوسي وكريم فهمي، ومسلسل «فوق مستوى الشبهات» مع الفنان سيد رجب وشيرين رضا، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن أبطال المسلسل خلال الأيام المقبلة أيضاً.

وانتهت الفنانة يسرا، خلال الفترة الماضية، من تصوير كل مشاهدها في فيلم «صاحب المقام»، الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، صلاح عبدالله، محمود عبدالمغني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.



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