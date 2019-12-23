رولا سعد توجّه رسالة مؤثّرة لشقيقها الراحل

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديو والصور «إنستقرام»، بصورة؛ أحيت من خلالها ذكرى وفاة شقيقها الذي توفي قبل عدة سنوات، وكان تعليقها مؤثراً بشكل كبير على كل متابعيها.

وظهر بالصورة شاب يجلس على كرسي متحرك، في إشارة منها لشقيقها الذي كان قعيداً أيضاً، ووجهت رولا لشقيقها، من خلال تعليقها، رسالة مؤثرة للغاية، وقالت: «مضت أعوام على رحيلك أخي الحبيب، لكن لم أنسَك لحظة، يؤلمني فراقك جداً، رحم الله ضحكة لا تغيب وبسمة لا تُنسَى. أذكرك في كل صلواتي».





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رولا سعد طرحت «اتقدم يا فرعون» مؤخراً

جمهور رولا سعد، من لبنان وجميع الدول العربية، حرصوا على الدعاء لشقيقها، الذي يدعى «جورج سعد»، والذي توفي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ28 عاماً، وعاشت بعدها رولا حالة حزن شديدة، وتوقفت عن أعمالها لفترة؛ بسبب حزنها الكبير على شقيقها.

يشار إلى أن المطربة اللبنانية رولا سعد طرحت خلال الفترات الماضية أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم «اتقدم يا فرعون»، والتي قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، تزامناً مع كأس الأمم الإفريقية الماضية، وأهدت رولا سعد هذه الأغنية للاعب الدولي «محمد صلاح»، والمنتخب المصري؛ الذي لم يستطع المنافسة على الكأس.

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