كريم فهمي وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

شاركت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، أصدقاءها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام»، بصورة؛ ظهرت فيها مع زوجها وإحدى بناتها، احتفلوا من خلالها برأس السنة الميلادية، وعلّقت عليها قائلة: «وقت الكريسماس، الحمد لله».

وظهرت دانيا مع زوجها كريم فهمي وهما يرتديان ملابس «سانتا كلوز»، وكعادتهما حرصا على إخفاء ملامح ابنتهما.





كريم فهمي ينتهي من تصوير «ديدو»

يشار إلى أن الفنان كريم فهمي قد دخل في العديد من الخلافات، خلال الفترة الماضية، بعد أن تعرض لانتقادات عنيفة من قبل عدد كبير من متابعيه، الذين رفضوا إخفاء وجه فتياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا له أن هذه الممارسات تغضب الكثيرين من متابعيه، وأنه يفضل عدم نشر صورهن من الأساس، ودخل بعدها كريم فهمي وشقيقه الفنان أحمد فهمي في خلافات كبيرة مع متابعيهما، بعد أن قام أحمد فهمي بسبّ إحدى متابعات كريم فهمي، وشنّ بعدها رواد مواقع التواصل حملة على الفنان أحمد فهمي، وطالبوا بمقاطعته؛ بسبب تفاعله مع منتقديه بشكل سيئ.

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وينتظر الفنان كريم فهمي، خلال الفترة الحالية، طرح فيلمه الجديد «ديدو.. أرجوك لا تفعصني سهواً»، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، من بينهم هشام ماجد، شيكو، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى المفتي، حمدي الميرغني، أحمد فهمي، أحمد فتحي، والمطرب حمادة هلال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.