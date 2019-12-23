ممثل مصري يفاجئ الجمهور بدوره في فيلم «حرب الكواكب».. فمن هو؟

أعلن الفنان الشاب أمير المصري، أحد أبطال فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، عن خوضه تجربة سينمائية عالمية، وحرص أمير على توجيه الشكر لمخرج فيلمه الجديد «جيه جيه أبرامز»، الذي منحه فرصة المشاركة في هذا الفيلم الكبير، وقال أمير المصري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام»: «مش عارف أوصف شعوري، أنا كنت محظوظ أوي أن أشترك في الحدث التاريخي ده، حقيقي بشكر (جي جي أبرامز) JJ Abrams أوي؛ لأنه إداني الفرصة دي، وأن أكون في الفيلم ده».



تفاعل كبير مع أمير المصري بعد إعلانه المشاركة في «حرب الكواكب»

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وكشف الفنان الشاب عن الشخصية التي سيقدمها في فيلم «Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker»، وقال إنه سيقوم بشخصية القائد «Commander Trach»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه ومتابعيه من الوسط الفني، وحرصوا على تهنئته بهذه التجربة الجديدة، التي ستضعه في منطقة جديدة ومختلفة عليه.

يشار إلى أن أمير المصري شارك مؤخراً في بطولة مسلسل «البرنسيسة بيسة» الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، والذي قامت ببطولته الفنانة مي عز الدين، ولكنه لم يحقق أي نجاحات تذكر، وشارك في عدد من الأعمال الفنية الأخرى، مثل فيلم «الثلاثة يشتغلونها» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومسلسل «أستاذ ورئيس قسم» مع الفنان عادل إمام، وفيلم «المحارب»، ولكن أبرز أعماله «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة».

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