احمد عز يحترف الغناء من أجل «علاء الدين»

أعلن المخرج والمنتج مجدي الهواري أن الفنان أحمد عز قد انتهى من تسجيل أغنية مسرحيته الجديدة «علاء الدين»، والتي ستعرض على خشبة مسرح «كايرو شو»، ومن المقرر أن تُطلق المسرحية في 25 ديسمبر الحالي بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الفني.

وأعرب مجدي الهواري عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي تلقاها بعد طرح الإعلان الدعائي للمسرحية، والتي أشادت بأحمد عز، وطريقة غنائه، حتى إن الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظنوا أن المطرب الذي قدم أغنية المسرحية أحد المطربين المحترفين بالساحة الغنائية.



عز يقدم عروضاً راقصة في «علاء الدين»

وأكد مجدي الهواري، في تصريحات صحفية، أن أحمد عز لن يظهر في المسرحية كممثل أو مغنٍ فقط، بل سيظهر كراقص أيضاً، حيث قضى طوال الفترة الماضية في تعلم الغناء والرقص؛ لكي يخرج في تجربة المسرحية الأولى بشكل جيد ومميز، وأنه على المستوى الشخصي قد انبهر من أداء أحمد عز، الذي وصفه بالاحترافية الشديدة، بالرغم من أن العمل المسرحي يختلف عن العمل السينمائي تماماً، ولكن أحمد عز أثبت أنه موهوب بشكل كبير، ولديه الكثير من الأدوات التي تصنع منه ممثلاً مختلفاً ومتميزاً.

جدير بالذكر أن مسرحية «علاء الدين» من بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، وإخراج مجدي الهواري.



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