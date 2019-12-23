مارادونا يتعرّض للاختطاف من قِبل كائنات فضائية لمدة 3 أيام!

زعم أسطورة الكرة العالمية دييغو أرماندو مارادونا أنه تعرض للخطف على أيدي كائنات فضائية لمدة 3 أيام.

وأكد الأرجنتيني "مارادونا" خلال مقابلة مع قناة ""TyC sports التلفزيونية، أنه تعرض لعملية اختطاف من قبل ما وصفهم بـ "كائنات فضائية".

وأشار إلى أنه مكث 3 أيام مع الكائنات الفضائية، في مكان آخر غير كوكب الأرض، دون أن يكشف عن أية تفاصيل عما حدث له أثناء اختطافه، قائلاً: "لقد قابلت فضائيين على الأرض، وتغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتي إلى بيتي، أخبرتهم بأن كائنات فضائية اختطفتني ولم أفصح حتى الآن عن تفاصيل ما حدث لي".

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