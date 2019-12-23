منة فضالي: تزوجت سرًا من هذا الفنان وانفصلت عنه لأنه كان يضربني

منة فضالي تكشف سبب فشل زواجها من محمد ضياء

حلت الفنانة منة فضالي ضيفة على برنامج تحيا الستات، الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، عبر شاشة النهار، وكشفت منة فضالي الكثير من الأسرار التي تخص حياتها الشخصية، ومن بين هذه الأسرار علاقتها بالملحن محمد ضياء، الذي قالت عنه إنه تقدم لطلب يدها، ولكن والدتها رفضت هذا الأمر، ولكنها تزوجته سراً دون علمها.

منة فضالي تقوم بتصوير مقابلة السيد آدم، حالياً

وأضافت، أن هذا الزواج لم يستمر سوى 6 أشهر فقط، وأكدت أنهما على علاقة صداقة حالياً، لكنهما انفصلا بسبب غيرته المتكررة عليها، واعتراضه على الكثير من ممارساتها والملابس التي ترتديها في حياتها الطبيعية وعملها كممثلة، وكان الشجار شيئاً أساسياً في حياتهما، وأن سبب انفصالها عنه أنه قام بضربها مرة واحدة، وبعدها نفصلا.

يشار إلى أن الفنانة منة فضالي تقوم حالياً بتصوير مشاهدها في المسلسل السوري مقابلة السيد آدم، الذي تقوم بتصوير مشاهده في سوريا، وسط مجموعة كبيرة من النجوم العرب، من بينهم: غسان مسعود، ومحمد الأحمد، ومن تأليف وإخراج فادي سليم، ومن المقرر أن يطرح على الشاشات العربية خلال الموسم الرمضاني المقبل؛ ليكون هذا العمل هو أولى تجارب الفنانة منة فضالي في الدراما العربية.

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على ناحية أخرى، تلقت الفنانة منة فضالي عدة عروض درامية خلال الفترة الماضية؛ للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، ولكنها لم تستقر على أي عمل حتى الآن.



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