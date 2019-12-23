كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 06:54 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها احتفالا منها بأعياد رأس السنة .
حيث ظهرت سيرين عبد النور وهي ترتدي فستانا أحمر بإطلالة جريئة .
وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” بكرا ليلة العيد وأجواء الاحمر بلشت عندي من اليوم .. شكرا رامي قاضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصا كرمالي ” .
وتفاعل الكثير من متابعي ومحبي سيرين عبد النور على الصور والذين أشادوا بجمالها وجمال الفستان وهنأوها باحتفالات العيد .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. إطلالة جريئة لسيرين عبد النور احتفالا بالعيد : ” أجواء الأحمر بلشت عندي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.