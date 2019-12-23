ديبيكا بادوكون تعاني الاكتئاب

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رنا صلاح الدين - وصفت الفنانة ديبيكا بادوكون أحدث أعمالها السينمائية “تشاباك” بأنه أكثر أفلامها “صعوبة” كما ازاحت الستار عن انهيارها في أثناء تصوير مشاهدها عندما تحدثت عن الموضوع.
تلعب نجمة “باجيرو ماستاني” دور ضحية الهجوم الحمضي في الفيلم من إخراج ميجنا جولزار Meghna Gulzar التي تحارب من أجل العدالة.
قبلت الممثلة، وهي مدافعة عن الصحة العقلية وتحدثت علنًا عن معركتها مع الاكتئاب، في مقابلة مع الصحفية راجيف ماساند بأن اكتئابها “قد تصاعد خلال عملها في تصوير هذا الفيلم (تشاباك)”.
قالت ديبيكا، “كنت بحاجة إلى مرافقة مستشار نفسي في كواليس الفيلم، لقد بدأت أشعر بالإرهاق وساعات العمل الطويلة. ولكن بعد ذلك أصبح الأمر سيئًا حقًا وبدأت أشعر بالرعب. كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي عاطفيًا. للتفكير في تلك الأيام”.
أضافت الممثلة أنها بدأت التحضير لشاباك قبل زفافها إلى الممثل رانفير سينغ في عام 2018 وقد أجرت بالفعل اختبار البحث قبل أن تأخذ الاستعداد لحفل الزفاف.
وتابعت “في البداية كانت تقنية للغاية ولم تكن هناك أي مشاعر. بمجرد أن قررنا أن نقوم بهذا الفيلم، كان علينا أن نبدأ على الفور في أعمال الماكياج في الوجه والأطراف الاصطناعية لأنني كنت أتزوج ولم يكن الوقت ميسرًا لي.
وأضافت “كان علينا أن نذهب من خلال مجموعة من الاختبارات في الإطلالة المأمولة. كنت لأتقدم بالاقتراحات ولكن أصبحت حقيقة عندما أجرينا اختبار الشكل النهائي. هذا هو اليوم الذي ظهر فيه الوجه”.
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