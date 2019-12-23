أرباز خان: الطلاق من ماليكا أرورا كان هو الحل الوحيد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تحدث المخرج السينمائي أرباز خان عن طلاقه مع النجمة ماليكا أرورا، وكيف تعامل الاثنان وابنهما أرهان مع هذا القرار. انفصل ماليكا وأرباز في عام 2017 بعد ما يقرب من 19 عامًا من الزواج؛ أعلنوا انفصالهما قبل عام.

قال أرباز في مقابلة مع Pinkvilla “عندما يكون لديك طفل، تحكون خطوة الأنفصال صعبة للغاية ولكنها ضرورية. ولقد وصل الأمر إلى نقطة كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإجراء ذلك لجعل هذه المعادلة على ما يرام قدر الإمكان”.

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في حديثه عن رد فعل أرهان ابنه على الخبر، قال أرباز، “كان ولدي يبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا في ذلك الوقت، وكان لديه فهم جيد.كان يدرك ما كان يحدث. لم يكن هناك الكثير لشرحه له “.

قال الفنان وشقيق النجم سلمان خان إن علاقته طيبة مع ماليكا، بعدما حصلت على حضانة أرهان. “أنا هناك من أجله. لديها حضانة طفلي ولا تريد حتى الكفاح من أجل الحضانة لأنني شعرت أنه عندما يكون الطفل أصغر سنًا، فهو بحاجة إلى والدته. ويبلغ عمره الآن 17 عامًا، وسيصبح قريبًا 18 عامًا، وسيقرر أين يريد أن يكون. إنه فتى جميل “.

في وقت سابق، في محادثة مع كارينا كابور خان، قالت ماليكا إن الطلاق جعل كلاهما أفضل. “لقد فكرنا في الكثير من الأشياء ووزنها. ثم قررنا أنه من الأفضل أن نتحرك في طرقنا المنفصلة لأننا سنكون أشخاصًا أفضل.