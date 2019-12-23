أميتاب باتشان يعتذر عن المشاركة بحفل جوائز لظروفه الصحية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

غرد النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان معتذرا لعدم حضوره حفل توزيع الجوائز الوطنية في دلهي، حيث كان من المقرر أن يُمنح جائزة Dadasaheb Phalke Award يوم الاثنين.

شارك الممثل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ليعلن عن انسحابه من الحدث بسبب المرض. “تسقط الحمى. لا يُسمح بالسفر. لن أكون قادرًا على حضور الجائزة الوطنية غدًا في دلهي. مؤسف جدًا. أسفي. “

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سيقدم نائب الرئيس فينكايا نايدو جوائز السينما الوطنية للفائزين يوم الاثنين في فيجيان بهوان في دلهي. سيحضر وزير الاتحاد الإذاعي والإعلامي براكاش جافاديكار الحفل، وفقا لبيان صحفي.

في وقت سابق، كان الممثل قد كتب مذكرة شكر بعد منحه الجائزة: “هناك عدد قليل من الكلمات التي تبحث عن إجابة. لسخاء الكلمات التي تتدفق. أنا أشعر بامتنان عميق وأشعر بالتواضع. خالص الامتنان. إن ما يكمن حقًا في العقل لن يكون أبدًا معروفًا. وقد لا يكون أبدًا”.

لم يستطع أميتاب حضور حفل افتتاح مهرجان كولكاتا السينمائي الدولي الخامس والعشرين في نوفمبر بسبب مشاكل صحية. تم دخول الممثل في مستشفى نانافاتي التخصصي في مومباي لبضعة أيام. بينما كان هناك تكهنات بأنه كان هناك بسبب مرض في الكبد، فيما أوضح في وقت لاحق أنه كان لفحص روتيني.