إميليا كلارك لن تأخذ صور سيلفي مع المعجبين بعد هذه التجربة المؤلمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعهدت إيميليا كلارك، نجمة Game of Thrones، بعدم أخذ صور سيلفي مع معجبيها بعد تجربة مؤلمة، عندما اقترب منها أحدهم لالتقاط صورة في أثناء تعرضها لنوبة ذعر.

قالت كلارك إنه نتيجة للتجربة التي حدثت في المطار قررت إعادة تقييم الطريقة التي تتفاعل بها مع المعجبين، قائلة إنها الآن تفضل توقيع شيء بدلًا من التقاط صورة. خلال مقابلة مع جيسي وير عبر البودكاست.

وقالت كلارك إن الحادث الذي وقع في المطار جعلها تشعر بأنها تريد طريقة أكثر جدوى وأقل تدخلًا للتفاعل مع المعجبين.

وشرحت كلارك “كنت أتجول في مطار وبدأت فجأة الشعور بحالة من الذعر نتجت عن الإرهاق التام”. “كنت بمفردي. كنت على الهاتف لأمي قائلة: ” ​​أشعر أنني لا أستطيع التنفس. لا أعرف ما الذي يحدث “.

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أخبرتها أمها أن تجلس وتحاول أن تستنشق أنفاسها، وعندها انفجرت كلارك في البكاء، اقترب منها أحد المعجبين للحصول على صورة.

وقالت كلارك “أنا هناك أبكي وأبكي، هذا الرجل يقول، ” هل يمكنني الحصول على سيلفي؟ لا أستطيع التنفس، أنا آسفة حقًا. بعد دقيقة واحدة فقط”.

في وقت سابق من هذا العام تحدثت كلارك حول معاناة مع صحتها العقلية، معتبرا أن التوتر قد يسبب لها القلق ونوبات الذعر.

وقال كلارك لصحيفة ” نيويورك تايمز “: “لم أشعر أبدًا بالخوف من هذا القبيل - شعور بالغموض”. “كان بإمكاني رؤية حياتي في المستقبل، ولم يكن الأمر يستحق العيش. أنا ممثلة؛ أحتاج إلى تذكر خطوطي. الآن لم أستطع تذكر اسمي”.