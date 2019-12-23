سيلين ديون تتعرض للسخرية بعد صورتها مع شجرة الكريسماس.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت النجمة ومطربة البوب الكندية سيلين ديون، لسخرية من متابعيها على مواقع التواصل، وجاء ذلك بعد نشرها لصورة على حسابها الرسمي على موقع انستجرام وهي بجانب شجرة أعياد الكريسماس.

صحيفة الديلي ميل نشرت الصورة التي نشرتها سيلينا لنفسها، وقد تلقت كم كبير من السخرية، بسبب حذائها الذي كان ذو تصميم غريب.

ووصف الساخرون من سيلين ديون، من وصف الحذاء وكأنه دجاجة مطاطية كانت ترتديها سيلين ديون ولا تتناسب مع هذا المشهد وهذه المناسبة.

وبعد أول أسبوع من طرحه، شهد ألبوم النجمة سيلين ديون الجديد تراجعا كبيرا في ترتيبه بقائمة مجلة بيلبورد للألبومات الـ 200 الأعلى تحقيقا للمبيعات خلال الموسم الحالي.

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وبحسب صحيفة الديلي ميل فإن الألبوم، تراجع من المركز الأول في أسبوعه الأول، للمركز الـ 111 في الأسبوع الثاني، وهو الأمر الذي لم يحد لأي ألبوم ينضم لقائمة ألبومات بيلبورد 200 من قبل.

وكانت سيلين ديون، قد احتفلت بطرح ألبومها الغنائي الجديد Courage، بتجولها في مدينة نيويورك وإحيائها لعدد من الحفلات ظهرت خلالها بأربعة إطلالات مختلفة.

ويعتبر ألبوم Courage الجديد للنجمة سيلين ديون، الألبوم رقم 12 لها الذي تطرحه باللغة الإنجليزية، ورقم 27 في عدد البوماتها الإجمالي.

ويعد ألبوم Courage الجديد، أول ألبوم تطرحه سيلين ديون باللغة الإنجليزية منذ ستة أعوام، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية Columbia Records.