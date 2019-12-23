الجيش البريطاني يستعين بـ”أرداف” كيم كارداشيان في حملة تجنيد للعام 2020

متابعة بتجـــــــرد: في خطوة لجذب الشباب لخدمة التجنيد الإجباري، ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أنّ الجيش البريطاني سيطلق في كانون الثاني من العام 2020 حملة تجنيد باستخدام صور مغرية لجسم نجمة تلفزيون الواقع الأميركي كيم كارداشيان.

والفكرة من هذه الحملة الجديدة تكمن في إقناع المجندين المحتملين بأنّ الخدمة في الجيش الوطني ستوفر ثقة أكبر بالنفس من تلقّي “الإعجابات” الّتي يحصل عليها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي.

بالإضافة، أراد هذا الإعلان إبراز أنّ الجيش والعمل في خدمة البلد أهم بكثير من كيم كارداشيان ومؤخرتها الّتي تحظى بإعجاب الملايين حول العالم. فعلى سبيل المثال، أشعلت كيم الجدل بمجرّد قيامها بجلسة تصوير لكأس شمبانيا فوق أردافها في صورة في إحدى المجلّات في العام 2014.

والجدير بالذكر، أنّ القادة العسكريين البريطانيين، بعد أن أثاروا الجدل العام الماضي بمحاولة إغراء الشباب بالانضمام إلى الجيش عبر حملة “ندف الثلجSnowFlakes ” الّتي انتشرت على نطاقٍ واسعٍ، يسعون اليوم للاستعانة بكيم كارداشيان التي تحظى على تطبيق “إنستغرام” بأكثر من 154 مليون متابع، لاستقطاب المزيد من المجندين الجدد.