اليكم هدية الملكة اليزابيث لموظفيها بمناسبة عيد الميلاد

متابعة بتجــــــــرد: في كل عيد ميلاد، تقدّم الملكة اليزابيث لموظفيها هدية “رمزية” لموظفيها في القصر الملكي، هي نفسها في كل عام.
فبحسب الموقع الرسمي للقصر، تعطي الملكة جميع موظفيها حلوى البودينغ في عيد الميلاد وهو تقليد أطلقه جدها جورج الخامس، وترسل لكل فرد منهم بطاقة معايدة منها ومن الأمير فيليب.
وتبلغ قيمة الحلوى للفرد هذا العام حوالي 6 جنيهات استرلينية بعد تغيير “الماركة” لتقليل الإنفاق، كما إن العمال القدامى سيتلقون قسائم تسوق تصل قيمتها إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا.
يذكر أن الموظفين التابعين للملكة اليزابي، يبلغ عددهم حوالي الـ 1500 موظفاً.
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