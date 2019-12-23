نيكول سابا ويوسف الخال يحتفلان بذكرى زواجهما الثامنة – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجمان نيكول سابا ويوسف الخال بذكرى زواجهما الثامنة مع الجمهور ومحبّيهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر كل من يوسف ونيكول عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مميزاً في هذه المناسبة.

ووثّق هذا الفيديو، لقطات مميزة من كواليس حفل زفاف النجمين، اللذين جمعتهما قصة حب مميزة تكلّلت بالزواج في 22 كانون الأول عام 2011.

وأرفقت نيكول سابا الفيديو بتعليق كتبت فيه: “أنت وهج العشق يا حبي الوحيد… صاروا 8 سنين”، وختمت: “أنت وأنا الى الأبد”، علماً أن سابا ويوسف الخال أديا في هذا الفيديو أغنية مؤثرة عن حبهما الكبير. أمّا يوسف فعلّق على الفيديو كاتباً: “أغنية انت “وهج العشق” يوسف و نيكول.. 8 سنوات”.