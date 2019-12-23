وفاة الفنانة كلودين أوجيه.. فتاة جيمس بوند الفرنسية

متابعة بتجــــــــرد: توفيت الفنانة الفرنسية كلودين أوجيه، التي اشتهرت بدور البطولة في سلسلة جيمس بوند مع النجم شون كونري في فيلم “Thunderball”.

فقد توفيت أوجيه في باريس يوم الخميس الماضي عن عمر 78 عامًا، وكانت أول فتاة “فرنسية” لبوند على الإطلاق، وظهرت في الفيلم عام 1965.

وولدت كلودين أوجيه في نيسان/أبريل 1941، وبدأت مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1958 ممثلة بلدها، حيث فازت بلقب الوصيفة الأولى.