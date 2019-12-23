5 طرق لإطلالات بسيطة وفعالة مستوحاة من التوأم الشهير أولسن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشتهر توأم هوليوود، ماري كيت وآشلي أولسن بأسلوبهما الشخصي الفريد من نوعه، والذي يطغى عليه طابع المينيماليست والظلال المحايدة وسهولة التنسيق.

ومن الواضح أن امتلاك علامة تجارية ناجحة مثل The Row ساعد في ازدياد شعبية هذا الأسلوب، وبطبيعة الحال يمكنك نسخ إطلالاتهما ببساطة نظرا لتوفر القطع التي ترتديها التوأمتان في العديد من متاجر البيع بالتجزئة، بما في ذلك معاطف الكشمير الواسعة والفساتين الحريرية، وبأثمنة في المتناول.

جمعنا لك خمس نصائح سهلة وفعالة للحصول على خزانة ملابس مستوحاة من التوأم الشهير أولسن، تعرفي عليها:

ارتداء القطع الكلاسيكية بأسلوب الطبقات

تجيد الشقيقتان ماري وآشلي ارتداء القطع الأساسية بأناقة، وعلى الرغم من أنهما غالبا ما تختاران القطع في ظلال محايدة، إلا أن إطلالاتهما تبدو دائما مريحة وأنيقة، يمكنك تنسيق قميص كلاسيكي مخطط مع كنزة صوفية وبنطلون رسمي وزوج من أحذية اللوفر الأنيقة ووشاح دافئ.

قطع التريكو متعددة الاستخدامات

تعشق الممثلتان الأمريكيتان ارتداء قطع التريكو من سترات الكارديغان إلى الكنزات المدورة، كما تفضلان اختيارها بأحجام واسعة، وهذا سبب كاف للاستثمار في مجموعتك الخاصة من قطع التريكو ذات الظلال المحايدة.

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حقائب جلدية بطبعة جلد التمساح

تتمتع الحقائب الجلدية بطبعة جلد التمساح Croc-effect بشعبية واسعة في الوقت الحالي، كما أنها الخيار المفضل لدى التوأمتين اللتين تفضلان نمط حقائب التوت الضخمة.

الظل الأبيض الشتوي

تجيد التوأمتان تنسيق الإطلالات الكاملة باللون الأسود، لكنهما أيضا تميلان إلى ارتداء الإطلالات الكاملة بظل الأبيض الجريء والتي غالبا ما تبدو أنيقة ومريحة، حيث يمكنك تنسيق معطف أبيض طويل مع كنزة صوفية بيضاء وبنطلون أبيض وانهاء إطلالاتك بإكسسوارات سوداء كحقيبة توت ضخمة و زوج من أحذية الميول.

اعتمدي أسلوب الجدة

ليس سرا أن التوأمتين تعشقان أسلوب الجدة الكلاسيكي الأنيق، بما في ذلك الصور الظلية كبيرة الحجم الماكسي، والمجوهرات الكلاسيكية، ويمكنك الحصول على إطلالات مثالية بهذا الأسلوب بإلقاء نظرة خاطفة على خزانة أزياء جدتك للحصول على بعض الإلهام.