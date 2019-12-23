شكرا لقرائتكم خبر عن "مكنش عاوز يطلع ممثل".. أحمد عز يكشف عن بداياته الفنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد عز، عن مفاجأة لجمهوره، أثناء مؤتمر مسرحيته "علاء الدين" التى يشارك بها في فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال عز في الفيديو الذي عرضه برنامج "أراب وود"، اللى الناس متعرفهوش اوي أنى في بداياتي كنت هغني، ودرست في الأوبرا وعملت حفلتين هناك كمان، وأنا على المستوي الشخصي بحب الغناء أوي".

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مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهوارى و بطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين)، و محمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان)، وإسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

ومن المقرر أن تعرض المسرحية خلال الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر، على مسرح البوليفارد فى العاصمة السعودية الرياض.