شكرا لقرائتكم خبر عن فى مصر ودول الخليج.. فيلم الكرتون "مسامير" فى دور السينما 9 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور السينما فى دول الخليج موعد طرح فيلم الأنيميشن "مسامير"، المقرر عرضه فى السينمات السعودية ودول الخليج ومصر وبعض الدول العربية، فى 9 يناير المقبل، وذلك بعد 6 سنوات على عرض مسلسل يحمل الاسم نفسه، والذى حصد 700 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

الفيلم مأخوذ عن مسلسل "كرتون" سعودى يحمل الاسم نفسه، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى دول الخليج والشرق الأوسط، وتدور أحداث الفيلم حول الفتاة السعودية "دانة" الشغوفة بالذكاء الاصطناعى، التى تسعى لخلق الخير فى العالم باستخدام الروبوتات، والعمل ملئ بالخط الدرامى المكون من 3 أبطال أصدقاء "سعد وسلتوح وكلب"، الذين يبذلون مجهودًا كبيرًا لإثبات أنفسهم ويتحولون لأبطال خارقين يكافحون الفساد والجريمة.

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يعرض الفيلم فى 9 يناير 2020 بدور السينما فى كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان والعراق والأردن ومصر، فيما قال المنتج عبد العزيز المزينى – حسب ما نقلته "العين الإخبارية"، اليوم الإثنين - "لا خلاف إن قرار إنشاء دور عرض سينمائى فى السعودية فتح شهيتنا لتقديم أعمال، ورغم عرض (مسامير) على موقع يوتيوب وتحقيقه مشاهدات كبيرة، فاكتشفت أنه أمر غير مجدٍ، لأن السينما لها سحر خاص، لذا تحمست لتحويل المسلسل الكرتونى إلى فيلم سينمائى"، وأضاف: "لا أخشى المنافسة مع أعمال كرتونية عالمية، إذ أنتجت الفيلم بشكل جيد، وأثق بأن الجمهور العربى سوف يتزاحم لمشاهدته".

فيما قال المخرج مالك نجر: "قصة الفيلم أكثر تعقيداً وعمقاً من المسلسل، وطورنا شخصيات العمل بشكل يتناسب مع التطورات التى طرأت على المجتمع السعودي، وهذا يظهر بوضوح فى شخصية الفتاة محور الأحداث"، وأضاف: "لا شك أن نجاح العمل عند عرضه عبر يوتيوب فى 2011 هو ما شجعنا على تحويله إلى فيلم يحمل كل مواصفات الجودة"، متمنياً أن يستقبله الجمهور العربى بترحاب ويحقق إيرادات كبيرة.