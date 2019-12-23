شكرا لقرائتكم خبر عن لو ملكش في الحفلات ليلة رأس السنة..6 أفلام عالمية لا تفوتك مشاهدتها احتفالا بالعام الجديد.. لمحبي الأكشن والمغامرات Star Wars:The Rise of Skywalker و Jumanji..و cats لهواة الفانتازيا..Black Christmas فيلم رعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم موسم نهاية العام، العديد من الأفلام السينمائية العالمية، التي تعتبروجبة مناسبة لموسم أفلام الكريسماس، خاصة أن دور العرض تقدم حاليا توليفة من الأفلام التي ترضي جميع أذواق محبي السينما، منها الأنيميشن والأكشن والدراما حيث تشهد دورالسينما خلال أيام عرض فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.

الفيلم من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

فيلم Cats من بطولة إدريس البا، إيان ماكلين، ريبل ويلسون، جودي دينش، تايلور سويفت، جيمس كوردين، راي وينستون، فرانشيسكا هايوارد، جنيفر هدسون، لوران بورجوا، ميت مولي، لوري ديفيدسون.

يدور فيلم Cats حول قبيلة من القطط تسمى Jellicles، التي تقرر سنويًا أي واحد سيصعد إلى طبقة أعلى وهى Heaviside، ومن ثم يعود إلى حياة Jellicle من جديد.

العمل من إخراج توم هوبر، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع تى اس إليوت، لي هول، أندرو لويد ويبر.

فيلم Bombshell من بطولة تشارليز ثيرون و نيكول كيدمان ومارجو روبي، وهو دراما سيرة من بطولة عدة نجوم ويتحدث بشكل أساسى عن رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء.

فيلم الأكشن والكوميديا Jumanji: The Next Level ، بطولة دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، ونيك جوناس وهو جزء جديد من الفيلم استكمالا للأحداث التي قدمها الفيلم حول حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

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فيلم "Frozen 2" وهو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors»و«Annie Awards».

وتدورأحداث Frozen 2 حول اكتشاف المزيد من الأسرار حول القوة الخارقة التي تمتلكها السا وأسباب اكتسابها والتي تعود لتاريخ مملكتها قبل سنوات عديدة.

فيلم الرعب Black Christmas، يدور في إطاررعب وتشويق وإثارة، ومن بطولة إيموجين بوتس، عاليه شانون، ليلي دونوهيو، بريتاني أوجرادي، كالب إيبهارت، كاري الويس، سيمون ميد، مادلين آدمز، ناتالي موريس، بن بلاك، زوي روبينز، ريان ماكنتاير.

ويدورالعمل حول كلية هوثورن التي تهدأ بسبب العطلات، ومن ثم تحدث جرائم قتل غامضة واحدة تلو الأخرى، حيث يتم قتل الفتيات بنادي نسائي في الحرم الجامعي من قبل مطارد مجهول، ولكن القاتل على وشك أن يكتشف أن شابات هذا الجيل لسن على استعداد لأن يصبحن ضحايا تعساء أثناء خوض معركة حتى النهاية.

فيلم Black Christmas من إخراج صوفيا تاكال، التي شاركت في التأليف جنبًا إلى جنب مع إبريل وولف، والعمل من إنتاج شركة Universal Pictures.