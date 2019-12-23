شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يكشف عن أول صورة من مسلسل سيف الله المسلول لـ"عمرو يوسف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج تامر مرسى، عن أول صورة من مسلسل "سيف الله المسلول" خالد بن الوليد، والذى سيقوم ببطولته النجم عمرو يوسف، وذلك عبر حسابه على "فيس بوك"، حيث ظهر يوسف بزى حربى ممسكا بسيفه.

وعلق مرسى على الصورة، "رمضان 2020 ان شاء الله"، والمسلسل مأخوذ من عبقرية خالد للكاتب الراحل عباس محمود العقاد.



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"خالد ابن الوليد" أسلم فى السنة السابعة للهجرة، ولقّب بسيف الله المسلول، وأصبح قائداً للجيش الإسلامى بعد استشهاد زيد ابن حارثة وجعفر بن أبى طالب، ومدحه الرسول فى أكثر من حديث شريف.

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