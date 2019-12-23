كيف تسترجع حساب الواتس آب الخاص بك في حالة الاختراق أو السرقة خلال دقيقة ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - نشر أحد المتهمين بتطبيقات الهواتف يدعى ” فيصل صالح ” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” طريقة إسترجاع حساب ” واتس آب ” في حالة سرقته في خلال دقيقة .

حيث تحدث عن الطريقة البسيطة والسهلة التي يمكن اتباعها في حال حدوث هذا الأمر والتي تبدأ بتحميل تطبيق واتس آب بيزنس وهو تطبيق مخصص لرجال الأعمال والشركات .

وأشار إلى أن شركة واتس آب لديها تطبيقين الخاص بالأشخاص العاديين والآخر الخاص بالشركات .

وبعد التسجيل في تطبيق ” واتس آب بيزنس ” سوف يتم إغلاق حسابك في تطبيق الواتساب الأصلي وبالتالي حمايته من السرقة .

وتابع فيصل صالح أنه بعد 24 ساعة يمكنك استعادة حسابك في تطبيق واتس آب من خلال التسجيل مرة أخرى وبالتالي يمكنك استعاده بياناتك في الحساب .