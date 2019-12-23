شاهد .. ضرب مبرح لزوج بعد كشف زوجتيه محاولته الزواج من الثالثة

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجلا في الهند يدعى ” دينيش ” تعرض للضرب المبرح من جانب زوجتيه .
وجاء ذلك على إثر معرفة الزوجتين الأولى والثانية عن نية زوجهما الزواج للمرة الثالثة وبطريقة سرية .
وقالت وسائل إعلام محلية تناولت مقطع الفيديو أن الزوج تزوج عام 2016 بزوجتيه إلا أنه كان يعاملهما معاملة قاسية مما اضطرهما إلى العودة للعيش مع أهلهما .
وعند علم الزوجتان بنية الزوج حول الزواج من الثالثة سرا قررا الانتقام منه .. حيث اجتمعا وأهلهما وانهالا عليه بالضرب المبرح وفق ما وثقه مقطع فيديو جنوب الهند قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة الهندية .
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