بعد أن هددها والدها بفضحها.. مريم الخشت تسبقه وتنشر الصورة “الغامضة”

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - نشرت الفنانة ​مريم الخشت​ صورة قديمة لها استعادت فيها من خلالها ذكريات طفولتها. وظهرت مريم في الصورة وهي في سن صغير جدًا ومختلف عن ما هي عليه حالياً.

وعلقت ساخرة من الصورة، حيث كشفت عن تهديد والدها لها بسبب هذه الصورة : “أبويا بيقولي هفضحك بالصورة دي.. فأنا هتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا”.

يذكر ان مريم الخشت، كانت قد شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “زي الشمس” بطولة دينا الشربيني، وأحمد ‏السعدني، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وتأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز

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