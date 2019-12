بكلمات وصور رومنسية.. كندة علوش تعايد زوجها عمرو يوسف

View this post on Instagram

كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل الي بتحلم بيه 🎂🎂🎂💃🏻💃🏻💃🏻💥💥💥❤️❤️❤️😘😘😘😘#عمرو_يوسف @amryoussefofficial Photo credit to @hasanamin86

Advertisements