بكلمات وصور رومنسية.. كندة علوش تعايد زوجها عمرو يوسف

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - عايدت الممثلة السورية ​كندة علوش​ زوجها الممثل المصري ​عمرو يوسف​ لمناسبة عيد ميلاده، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور التي تجمعهما في أجواء من الفرح، وعلّقت بالقول:”كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل الي بتحلم بيه”.



وكانت أعلنت كندة بالأمس أنها تنوي أن تفاجئه، ودعت كل متابعيها لمعايدته ومشاركتها تمنياتهم ودعواتهم له في هذا العيد.

ونشرت كندة صورة لـ عمرو يوسف بالأبيض والأسود وعلقت عليها :”اليوم الساعة ١٢ عيد ميلاد زوجي وحبيبي انا حعايدو بس حابة انو انتو كمان تعايدو.. كل واحد حابب يكتبلو شي او يقلو رأي او يدعيلو دعوة حلوة ياريت يكتبهالو مع هاشتاغ عيد ميلاد سعيد_عمرو يوسف وأكيد حتكون مفاجأة حلوة.. انا بانتظار معايداتكم”.