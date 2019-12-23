كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - أعلن الحساب الرسمي ل ” بلاتينوم ليست ” الخاص بالفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية عبر موقع التغريدات ” تويتر ” عن إحتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020 وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخها .
وجاء ذلك من خلال نشر الشركة لمنشورا تضمن البوستر الدعائي الذي جاءت فيه الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة احتفالا بالعام الجديد .. وتحديدا في مدينة ملهم الرياض يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري .
وكتب الحساب في تعليقه على صورة البوستر : ” ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020 وعرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية .. احتفالات بالعام الميلادي الجديد 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.