شاهدوا.. حلا شيحة تغني أغنية تامر حسني

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - فاجأ الفنان المصري تامر حسني​ جميع متابعيه حينما نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو له من كواليس تصوير فيلمه الجديد “مش أنا”.

وبدت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ في الكواليس وهي تغني أغنية “حلو المكان” ل​تامر حسني​ من فيلمه الجديد “الفلوس” المقرر طرحه خلال أيام.

وعلق حسني على الفيديو قائلا: “حلا شيحة وسارة وفيق المخرجة وكل فريق العمل مبوظين اللوكشين بسبب أغنية حلو المكان”.

وتقول كلمات الأغنية: “حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا”.