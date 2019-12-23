نانسي عجرم الأولى في ٢٠١٩ ونجاحها يجتاح الشوارع في مصر

متابعة بتجــــــــــرد: لا تزال أغنية “بدنا نولع الجو” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم تُحقّق نجاحات كبيرة عبر المتاجر الرقميّة حول العالم على الرغم من مرور أكثر من سنة على إصدارها.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من إحدى الشوارع في مصر تظهر فيها الأغنية على لوحة إعلانات للكشف عن حصولها على أكبر نسبة استماع عبر تطبيق “spotify”.

وتخطّت الأغنية عبر التطبيق حاجز ال 2 مليون مستمع في العام 2019 وحده وهو ما يُعبّر عن الانتشار الواسع لها ليس فقط في لبنان بل في الوطن العربي.

نانسي قدّمت أغنية مليئة بالطاقة الإيجابية والفرح باللهجة اللبنانيّة، ومع ذلك فإنّ الجمهور المصري فضّلها عن جميع الأغاني الموجودة على التطبيق الأخضر.

“بدنا نولع الجو” التي حقّقت عبر تطبيق يوتيوب أيضاً أكثر من 58 مليون مشاهدة في سنة واحدة أثبتت أنّ الجمهور العربي بحاجة للفرح وهو ما تتميّز به نانسي.

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الأغنية التي تُحرّض على الحب والإستمتاع بكل لحظة في الحياة بمواجهة كل الصعاب لا شك أنّها كانت علامة فارقة في سلسلة أعمال نانسي في الفترة الأخيرة.

ولم يعد مفاجئاً ابداً النجاح الذي تحققه نانسي في أعمالها خاصة التي تتسم بالفرح لأنّ ذلك يمثّل جزءً أساسياً من شخصيتها وتسعى دائماً لإيصاله لجميع المتابعين.

لمشاهدة كليب أغنية “بدنا نولع الجو”: