"مسامير" في ثوب جديد.. الفيلم بدور العرض 9 يناير

يتشوق جمهور السينما لعرض فيلم "مسامير" في دور العرض الخليجية والعربية 9 يناير/كانون الثاني، بعد 6 سنوات على عرض مسلسل يحمل الاسم نفسه، وحصد 700 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

الفيلم مأخوذ عن مسلسل "كرتون" سعودي يحمل الاسم نفسه، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في دول الخليج والشرق الأوسط، من إنتاج عبدالعزيز المزيني، مالك شركة "ميركوت"، وإخراج مالك نجر.

وتدور أحداث الفيلم حول الفتاة السعودية "دانة" الشغوفة بالذكاء الاصطناعي، التي تسعى لخلق الخير في العالم باستخدام الروبوتات، والعمل ثري بالخط الدرامي المكون من 3 أبطال أصدقاء "سعد وسلتوح وكلب"، الذين يبذلون مجهوداً كبيراً لإثبات أنفسهم ويتحولون لأبطال خارقين يكافحون الفساد والجريمة.







قال المنتج عبدالعزيز المزيني: "لا خلاف إن قرار إنشاء دور عرض سينمائي في السعودية فتح شهيتنا لتقديم أعمال، ورغم عرض (مسامير) على موقع يوتيوب وتحقيقه مشاهدات كبيرة، فاكتشفت أنه أمر غير مجدٍ، لأن السينما لها سحر خاص؛ لذا تحمست لتحويل المسلسل الكرتوني إلى فيلم سينمائي".

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وأضاف: "لا أخشى المنافسة مع أعمال كرتونية عالمية، إذ أنتجت الفيلم بشكل جيد، وأثق بأن الجمهور العربي سوف يتزاحم لمشاهدته".





قال المخرج مالك نجر: "قصة الفيلم أكثر تعقيداً وعمقاً من المسلسل، وطورنا شخصيات العمل بشكل يتناسب مع التطورات التي طرأت على المجتمع السعودي، وهذا يظهر بوضوح في شخصية الفتاة محور الأحداث".



وأضاف: "لا شك أن نجاح العمل عند عرضه عبر يوتيوب في 2011 هو ما شجعنا على تحويله إلى فيلم يحمل كل مواصفات الجودة"، متمنياً أن يستقبله الجمهور العربي بترحاب ويحقق إيرادات كبيرة .

يشارك عدد كبير من النجوم في بطولة "مسامير"، أبرزهم: عبدالعزيز الشهري، وإبراهيم الخير الله، وشهد الأحمري، ويوسف الدخيل .



