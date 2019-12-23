هكذا عايدت كندة علوش عمرو يوسف في عيده

احتفلت الممثلة السورية كندة علوش بعيد ميلاد زوجها الممثل المصري عمرو يوسف الذي أتم عامه الـ ٣٩ اليوم.

وبهذه المناسبة السعيدة، نشرت “علوش” مجموعة من الصور العاطفية والمليئة بالفرح تجمعها مع زوجها، وكتبت: “كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل الذي تحلم به”.

وكان عمرو وكندة قد رُزقا بمولودتهما الاولى “حياة” في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

نذكر ان كندة وعمرو تم عقد قرانهما في نوفمبر 2016 بعيداً عن اعين وسائل الاعلام ثم تمّ الزفاف بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في يناير 2017 بعد قصة حب بينهما.