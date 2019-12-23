الجمهور السعودي يغدق الفرقة الكورية "مونستا أكس" بالذهب.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد النجاح الكبير الذي حققته الفرقتان الكوريتان "سوبر جونير" و"بي تي إس" في السعودية ضمن موسم الرياض الترفيهي، استضاف مهرجان "ميدل بيست" الغنائي الضخم فرقة البوب الكورية "مونستا أكس"، والتي تحظى بشهرة واسعة في السعودية.

وكالعادة توافد عدد كبير من معجبي الفرقة إلى الحفل، وقرر عدد من محبي الفرقة التعبير عن إعجابهم وهوسهم بفرقتهم عن طريق منحهم هدايا باهظة غير متوقعة؛ إذ أقدم بعضهم على منح أعضاء الفرقة الـ 7، بروشا مطليا بالذهب بأسمائهم بالإضافة لبروش على شكل حصان لكل شخص منهم، مع رسائل مليئة بالحب والمشاعر تعبيرا عن حبهم الكبير لأعضاء الفرقة.

هذه الهدية الثمينة جدا أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ عدها بعضهم طريقة فيها مبالغة بالتعبير عن الحب، كما وصفها بعض آخر بـ "الباذخة"، وانتقد العديد هذا التصرف.

وحرصت الفرقة الكورية في بداية الحفل على توجيه تحية إلى الجمهور السعودي باللغة العربية؛ إذ عبر أحد أعضاء الفرقة عن حبه للجمهور السعودي بجملة I Love you، فيما قرر عضو آخر أن يعبر عن حماسته لتواجده بين الجمهور السعودي باستخدام جملة باللهجة الخليجية "هلا والله"، ليتفاعل الحضور معه بشكل كبير.

ولم يخل الحفل من بعض الحالات السيئة والتي عكرت الأجواء سواء من تحرش ومعاكسات، فقالت إحدى الحاضرات من الجنسية الأمريكية إنها تعرضت للتحرش، معلقة على أنها بالرغم من حبها للحفل والفرقة إلا أنها كرهت الجمهور الذي استمر بتحسس جسدها على حد قولها بالرغم من عدم قيامها بأي تصرف يثير الغرائز، وأضافت أنها شاهدت بعض الفتيات اللواتي تعرضن للتحرش بالرغم من ارتدائهن العباءة.

Advertisements

وعلى صعيد آخر؛ كشفت إحدى الحاضرات عبر موقع تويتر أن الحفل لم يشهد الكثير من حالات التحرش على عكس الحفلات الأخرى، وذلك لأن نسبة الفتيات ضمن الحضور كانت أعلى بكثير من الفتيان.

يُشار إلى أن الدراما والموسيقى الكورية تحظى بشعبية كبيرة جدا في دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، ويطالب الجمهور السعودي بتواجد المغنين والفرق الكورية في الحفلات باستمرار.