طفلة كيم كارداشيان تحمل واحدة من أغلى الحقائب في العالم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستمتع كيم كارداشيان حاليا بقضاء بضعة أيام برفقة أسرتها في موسم العطلات والاستعداد للاحتفال بالعام الجديد.

شوهدت نجمة تلفزيون الواقع ومحامية المستقبل، أمس الأحد في نيويورك، أثناء تجولها برفقة طفليها "نورث" (6 أعوام) و"ساينت" (4 أعوام)، للاستمتاع بوقتهما في موقع غابة من وحي فيلم "فروزن 2"، في منطقة "ساكس أفينو"، والذي يتميز بأجوائه من وحي فيلم ديزني الشهير، ليمنح الأطفال تجربة الدخول في أجواء فيلم "فروزن 2".

وكما هو متوقع، اعتمدت كيم إطلالة لافتة؛ إذ ارتدت توبا أصفر ونسقته مع بنطلون جلدي باللون البيج، وزاد تألقها بمعطف طويل تميز بنقشة الثعبان بلون الكراميل، وأكملت إطلالتها بسنكيرز زاه ونظارات تماشت مع إطلالتها، وتركت خصلاتها منسدلة.

إلا أنه وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لفتت نورث الأنظار أكثر؛ إذ ظهرت بواحدة من أغلى الحقائب في العالم، واختارت حقيبة بيركين بيضاء صغيرة من علامة "هيرميس" الشهيرة لإكمال إطلالتها.

وهذه الحقيبة تعد من الأغلى في العالم؛ إذ تشتهر "هيرميس" بحقائبها الفخمة، وخاصة حقائب الـ "بيركين"، والتي يتراوح سعرها بين 10 و150 ألف دولار وأكثر أيضا.

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وبالإضافة إلى الحقيبة الأنيقة الباهظة وحذاء باللون نفسه، لفتت نورث الأنظار بارتدائها "تشوكر" من اللآلئ، لإكمال إطلالتها العصرية بمعطف التيدي بير وبنطلون بني فضفاض على غرار والدتها، كما أنها ارتدت توبا ذا كتف واحدة.

وفي حين بدا تأثير كيم واضحا على إطلالة ابنتها، كان أسلوب كانيه ويست طاغيا على إطلالة ساينت؛ إذ ارتدى "تي شيرت" وبنطلونا فضفاضا، وقميص جينز واسعا و"سنيكرز" أسود، في إطلالة عصرية ظريفة من وحي والده.

ورصدت العدسات أيضا، وصول كيم وطفليها إلى فندق في مانهاتن، كما شوهدت كيم لاحقا وهي تتجول في الخارج بمفردها.

يأتي ذلك، بعدما رصدت كيم مؤخرا برفقة زوجها وطفليها وسط نيويورك؛ إذ لفتت الأنظار بجاكيت بافر ميتاليك، وبنطلون جلدي، وحذاء أرجواني زاه، وارتدت نورث إطلالة مشابهة وكاملة من الجلد باللون الأسود، وارتدى ساينت "سويت شيرت" وبنطلونا باللون الأصفر الفسفوري، وذلك على عكس كانيه، الذي اختار إطلالة بسيطة تألفت من سترة باللون النبيذي وبنطلون أسود.