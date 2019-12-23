كيف ردت النجمات على من انتقدهن وسخر منهن؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تختلف ردود النجمات على منتقديهن بين مسامحة وحاقدة وغير مبالية، والمتابعون ينتظرون إجابات نجماتهم عن بعض الأسئلة؛ لأنها تظهر حقيقتهن وعفويتهن،

استعرضنا في "فوشيا" بعضا من هذه الردود لنجمات من الوسط الفني وردودهن على بعض الانتقادات:

أصالة

تقول الفنانة السورية أصالة إنها دائما تعيش كما تحب، ولا تفكر في أفعالها، ولا تهتم بما يفعله الناس معها؛ لأنها ترى نفسها لا تخطئ في حق أحد، وصرحت في لقاء تلفزيوني: "اللي يعملي بلوك أعمله بلوكين".

شيرين

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة في أحد اللقاءات لكل من يكتب كلاما خارجا على أفعالها، ووصفتهم بأشخاص تافهين، وقالت لهم: "بقول للي بيشتمني يا رب تموت".

إليسا

تعد إجابات الفنانة اللبنانية إليسا محط أنظار المتابعين لجرأتها من جهة ولعدم اكتراثها من جهة أخرى لانتقاداتهم التي يوجهونها إليها.

وتحدثت الفنانة اللبنانية في كثير من المناسبات واللقاءات الإعلامية عن أنها لا تعير الكثير من الأمور أي اهتمام، خاصة إذا تعلق الأمر بردود فعل الجمهور على موقف أو تصرف ما قامت به.

Advertisements

أحلام

تعد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من الفنانات العفويات والمثيرات للجدل، وخلال وجودها ضمن لجان التحكيم خلال السنوات الأخيرة، أظهرت أحلام حقيقتها وكيف تتعامل مع الانتقادات، حيث تتعمد أحلام أسلوب التجاهل في بعض الأحيان، وتفتح النار على أعدائها في أوقات أخرى مثل خلافها الأخير مع أصالة.

نسرين طافش

في الفترة الماضية تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش لهجوم وانتقادات من زميلاتها في الوسط الفني، حتى وصل الأمر إلى أن بعضهن رفضن العمل معها.

فردت نسرين على هذه الانتقادات بأنه لا يوجد لديها أي مشكلة مع أي شخص ولكن هناك أشخاصا لديهم مشكلة معها، مؤكدة أنها لم تؤذ أي شخص طوال حياتها ولم تظهر في مقابلة وتحدثت عن زميل بأي طريقة مهينة.

ومن الواضح أن نسرين طافش تتعمد أسلوب التجاهل، ولا تذكر حتى أسماء النجمات والنجوم المسيئين لها، وتتجنب هذا الأمر.

نادين نسيب نجيم

تحاول الفنانة اللبنانية نادين نجيم دائما إرضاء جمهورها، لكن عندما تتعرض لانتقادات واسعة تتعمد نادين مواجهة الجمهور بالتبرير، وقالت في أحد لقاءاتها: "لكل فعل ردة فعل، ومن حق النجم أن يرد كما يحق للجمهور الانتقاد".