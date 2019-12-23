خالد علامة: أنا ووالدي منلبس تياب بعض...وهذا ما قلته له قبل "ذا فويس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يمتلك خالد، نجل السوبر ستار راغب علامة، شخصية مشابهة لشخصية والده بخاصة في ما يتعلق بسرعة البديهة وتعامله مع أقرب المحيطين به بروية ومسؤولية.

كما يتميز نجل السوبر ستار بالتواضع والقرب من الجمهور، ويتبع إرشادات والده بأن يبني شخصية مستقلة لا تكون مرتبطة بشهرته، كي يتمكن من فرض وإثبات نفسه في المجتمع دون أن يكون اسمه مقرونا بنجومية أبيه.

فضلا عما ذكرنا، فلطالما تميزت إطلالة خالد علامة بالرقي والشياكة، شكلا ومضمونا؛ إذ أسر قلوب المشاهدين بجمال شخصيته، وبأسلوبه السلس ومقاربته الأمور.

ويحاول خالد قدر المستطاع مرافقة والده في مختلف نشاطاته الفنية والاجتماعية، فضلا عن محاولاته الدائمة لإضافة بصمة مميزة في اختيار أعمال السوبر ستار من خلال التعبير عن رأيه بحرية؛ فلطالما انتشرت صور تجمعهما في الاستوديو أثناء التحضير للأعمال الجديدة.

وعما إذا كان من الضروري أن يكون ابن الفنان فنانا، اعتبر خالد أن هذا ليس شرطا، لكن إذا كان الابن موهوبا ويتمتع بصوت جميل فلم لا، لافتا الى أنه شخصيا لن يمتهن الغناء، حيث قال: "ما عندي صوت حلو، بس عندي أذن موسيقية"، مؤكدا أن باستطاعة كل شخص أن يبرع باختصاصه وليس من الضروري أن يكون مبدعا بالفن فقط.

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واللافت، أنه فضلا عن خبرته الموسيقية التي تأتي بالفطرة منذ صغره، فهو يسعى جاهدا لوضع لمساته على إطلالات السوبر ستار خلال برنامج "ذا فويس" بموسمه الخامس كما وحفلاته الفنية للتأكد "إن كل شي مضبوط".

من جهة ثانية، يعد خالد، نجل راغب علامة، من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يتابعه عبر تطبيق الإنستغرام حوالى 359 ألف شخص، وهو يتابع 913 حسابا منها لوالديه - رامي عياش– وسام بريدي – لطيفة – نادين نسيب نجيم – Drake – بوراك أوزجفيت – إليسا – مايا دياب وغيرهم.

ويسعى خالد علامة لاستخدام خاصية الـ highlights لتوثيق اللحظات الممتعة وسفراته التي كان سبق وصورها كستوري.

ولا ينفك خالد علامة، التعبير من خلال منشوراته عن حبه واعتزازه بوالديه راغب علامة ومصممة المجوهرات جيهان علامة التي يصفها بدلوعة البيت.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع خالد نجل السوبر ستار راغب علامة.