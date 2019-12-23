محمد خير الجراح وأريج خضور في "سلطان زمانو".. ماذا قال الثنائي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عقد فريق عمل مسرحية "سلطان زمانو" بطولة وإخراج محمد خير الجراح وإنتاج أسامة سويد وتأليف سعيد حناوي، مؤتمرا صحفيا على خشبة مسرح الخيام للإعلان عن تفاصيل وأوقات عرض العمل الذي تقيمه فرقة "مسرح سوريا".

ويتحدث العرض عن رجل يقع في غرام امرأة تعمل في تياترو، ويسعى جاهدا للوصول إليها ضمن أحداث المسرحية التي تنتمي إلى الكوميديا الشعبية.

وخلال المؤتمر الصحافي أوضح النجم محمد خير الجراح عن ملامح العمل، ورؤيته الإخراجية له، ورغبته في عودة المسرح الشعبي إلى سوريا، والبحث عن إنتاجات خاصة، معتبرا أن التجربة تعد مغامرة حقيقية، وهو مثل حلم طال زمن انتظار تحقيقه.

وأضاف بأن شركاءه في العمل آمنوا به وبالنص وبهذه التجربة، وأنه على استعداد للتعاون مع أي شخصي لخوض تجارب مختلفة لاتقتصر على أسلوب وطريقة طرح "سلطان زمانو" التي ستنطلق عروضها في السادس والعشرين من الشهر الجاري على مسرح سينما الخيام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وأضاف بأن العرض سيتضمن حالات مختلفة خلال مدة عرضه التي تصل إلى الساعتين، منها عروض استعراضية وغناء وحوارات تمس الواقع اليومي المعاش للناس.

وأكد أن العمل يشبه الناس، والشخوص قريبة منهم وحولهم وقد يشعرون أنهم يعرفونها جيدا.

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وقال في حديثه لـ"فوشيا" إن العمل يشكل تجربة مختلفة، متمنيا أن يتفاعل الجمهور مع ما أسماه "جنونا فنيا مدروسا" يسعى إلى الوصول إليه من خلال أحداث يعيشها ويمرّ بها لكن بأسلوب مختلف.

كذلك تحدث خلال المؤتمر الصحافي الكاتب سعيد حناوي، مؤكدا على أهمية ملامسة النص للمواطنين، ولشؤونهم الحياتية بأسلوب لطيف، يخاطب العقل وواضح في آن معا.

أما أريج خضور فقد تحدثت عن شخصيتها في حديثها مع موقع فوشيا، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة، ومبينة أنها تؤدي دور الراقصة فيفي التي تضعها الظروف أمام حالات وخيارات صعبة وقاسية تضطر معها إلى العمل في تياترو.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب محمد خير الجراح وأريج خضور كل من فادي حموي، وأحمد حجازي، ورشا رستم، ومحمد سويد، وسمير الشماط.