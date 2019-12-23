نشر النجم العالمي ذو أصول مصرية مينا مسعود صور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أثناء تواجده في مدينة هاواي الأميركية. وظهر مينا مسعود في الصور وهو يمازح متابعيه في الصور مرتديا أزياء تتماشى مع شواطئ هاواي. مينا مسعود هو ممثل مصري عاش في كندا والولايات المتحدة الأمريكية واشتهر عالميا عند تقديمه دور علاء الدين في فيلم alaa el din، امام النجم العالمي ويل سميث. وتخطت إيرادات فيلم علاء الدين المليار دولار ليصبح ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2019. Advertisements قد يهمك ايضاً: مينا مسعود يروي كواليس رحلته من شبرا إلى كندا مع منى الشاذلي مينا مسعود ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلى"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مينا مسعود يداعب جمهوره بصور جديدة عبر "انستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.